Новое звучание Mi Smart Speaker

04.03.2022 00:07

Компания Xiaomi сообщила о выходе программного обновления для фирменного интеллектуального громкоговорителя Mi Smart Speaker. Программный пакет постобработки звука HARMAN AudioEFX, который будет установлен вместе с обновлением, позволит существенно улучшить качество звучания колонки.



«Умная» колонка Mi Smart Speaker появилась на российском рынке в начале ноября прошлого года. Она управляется с помощью голосовых команд благодаря поддержке голосового ассистента «Маруся» (VK). Производитель изначально обещал высокое качество звучания, а с технологией AudioEFX, разработанной инженерами HARMAN, оно выйдет на принципиально новый уровень.



Для запуска обновления не требуются никакие действия со стороны владельцев Mi Smart Speaker – оно устанавливается автоматически.