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Новость дня: LG не будет на выставке ISE 2020


06.02.2020 23:04

 

 

Меньше чем за неделю до начала Integrated Systems Europe 2020 компания LG объявила о том, что не будет участвовать в выставке. Стенда корпорации не будет и на Всемирном мобильном конгрессе, который должен пройти в Барселоне в конце февраля. В обоих случаях причина одна – вспышка коронавируса.

 

На сайте, посвящённом продукции LG для корпоративного сектора, опубликовано короткое обращение, в котором говорится, что руководство компании «сожалеет о том, что вынуждено принять это сложное решение. Однако безопасность сотрудников и потребителей остаётся для LG приоритетной задачей, и, следуя рекомендациям ВОЗ, корпорация отказывается от участия в столь массовом мероприятии».

 

Сообщается, что к тому моменту, как решение было принято, строительство выставочного стенда LG на ISE 2020 уже началось. В связи с произошедшим организаторы выставки также выпустили официальное заявление, в котором говорится о всесторонней поддержке со стороны других участников, подтвердивших, что они не планируют следовать примеру LG.

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