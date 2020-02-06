Новость дня: LG не будет на выставке ISE 2020

06.02.2020 23:04

Меньше чем за неделю до начала Integrated Systems Europe 2020 компания LG объявила о том, что не будет участвовать в выставке. Стенда корпорации не будет и на Всемирном мобильном конгрессе, который должен пройти в Барселоне в конце февраля. В обоих случаях причина одна – вспышка коронавируса.

На сайте, посвящённом продукции LG для корпоративного сектора, опубликовано короткое обращение, в котором говорится, что руководство компании «сожалеет о том, что вынуждено принять это сложное решение. Однако безопасность сотрудников и потребителей остаётся для LG приоритетной задачей, и, следуя рекомендациям ВОЗ, корпорация отказывается от участия в столь массовом мероприятии».

Сообщается, что к тому моменту, как решение было принято, строительство выставочного стенда LG на ISE 2020 уже началось. В связи с произошедшим организаторы выставки также выпустили официальное заявление, в котором говорится о всесторонней поддержке со стороны других участников, подтвердивших, что они не планируют следовать примеру LG.