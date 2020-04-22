Новость, которая никого не удивит

22.04.2020 12:45

Берлинская выставка потребительской электроники IFA, вероятно, пройдёт в новом формате. Традиционный формат не соответствует действующему в Берлине запрету на проведение любых массовых мероприятий численностью более 5000 человек.



Запрет действует до 24 октября 2020, но может быть продлён и/или ужесточён в зависимости от темпов развития пандемии. Сейчас Германия занимает пятое место по числу заражённых COVID. Несмотря на то, что некоторые страны начинают постепенно ослаблять режим самоизоляции, а до осени ещё далеко, организаторы IFA 2020, которая должна была состояться в начале сентября, были вынуждены признать, что собрать всех участников в павильонах выставочного центра Messe Berlin в этом году не получится. Поэтому они рассматривают возможность провести выставку в виртуальной или какой-либо иной форме, по примеру InfoComm 2020 Connected, но свои планы пока не раскрывают.



Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте мероприятия. Свои идеи по проведению отраслевого форума в альтернативной форме организаторы назвали «инновационной концепцией, разрабатываемой во времена, не имеющие прецедента». Утверждается, что такое развитие событий было ожидаемым, и уже в ближайшее время производителям бытовой техники, которые должны были участвовать в IFA 2020, будут предложены новые варианты демонстрации их продукции и решений.