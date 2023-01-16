16.01.2023 05:41

Новости Audio Pro: ассортимент выпускаемой продукции пополнился портативной мультирумной колонкой A15, а фирменный громкоговоритель C10 MKII теперь выпускается в двух новых вариантах отделки.

Audio Pro A15 – небольшая переносная аудиосистема со встроенным аккумулятором, заряда которого хватает на 11 часов автономной работы колонки на 50% громкости. На полной мощности воспроизведение музыки продлится восемь часов. Класс влагозащиты: IPX2; это означает, что аудиосистему можно использовать в уличных условиях – попадание небольшого количества дождевых капель или брызг воды из бассейна ей не повредит. Колонка поддерживает подключение по Wi-Fi и может использоваться как часть единой мультирум-системы, будучи сопряжённой с другими фирменными устройствами или моделями сторонних производителей, совместимыми с Google Cast. Воспроизводимые форматы аудиофайлов: AAC, MP3, WMA, Apple Lossless, FLAC. Варианты отделки Audio Pro A15: светло- или тёмно-серый.

А вот колонка C10 MKII теперь выпускается в пяти цветах. К базовым белому, серому и чёрному добавились ещё два: фисташковый Sage Green и песочный Sand. Управлять громкоговорителем можно с помощью фирменного приложения или шести кнопок на самой колонке: они обеспечивают быстрый доступ к любимым плейлистам и радиостанциям. Audio Pro C10 MKII поддерживает AirPlay 2 и Google Cast: к аудиосистеме можно подключить любое цифровое мобильное устройство.



