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Новости Elac: серия Solano


18.02.2021 11:06

 

 

Компания Elac готовит к выпуску серию Solano. Информация о новинках уже появилась на сайте производителя, но в продажу колонки пока не поступали; ожидается, что это произойдёт в течение ближайшего месяца.

 

В линейке – три модели: полочники BS 283, напольные громкоговорители FS 287 и акустическая система центрального канала CC 281. Общее для всех новинок – твитер JET5, разработанный инженерами немецкой компании Kiel, и корзины для динамиков нового образца, сделанные из алюминия. Корпуса акустических систем – из МДФ. Возможности подключения: mono-wiring, bi-wiring или bi-amping. Варианты отделки: чёрный лак, белый лак.

 

2.5-полосная Solano FS 287 имеет габариты 985 x 260 x 300 мм и весит 19 кг. Колонка комплектуется двумя мид-басовыми драйверами (диаметр 150 мм). Чувствительность системы: 87 дБ, для её «раскачки» требуется усилитель мощностью от 40 Вт. В двухполосной полочной модели BS 283 такой же динамик; весит колонка 8 кг, размеры корпуса: 331 x 190 x 248 мм. Чувствительность: 85 дБ. Solano CS 281, как и напольные громкоговорители, оснащаются парой 150-мм СЧ/НЧ драйверов. Габариты: 190 x 500 x 248 мм, 12 кг; чувствительность 87,5 дБ.

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