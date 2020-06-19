Новости InfoComm2020: Draper Acumen

19.06.2020 12:40

Производитель проекционных экранов Draper представил новинку – модель Acumen.



При заказе пользователь может выбрать, каким мотором будет комплектовать экран. В частности, предусмотрена возможность заказать мотор, работающий от подзаряжаемого элемента питания; количество рабочих циклов, после которых понадобится очередная подзарядка – 500. Имеются ограничения: таким мотором оснащаются только экраны шириной до 10 футов (3 м). Экраны Acumen будут выпускаться и в ручной модификации. Максимальная ширина полотна – 18 футов (чуть меньше 5,5 м).



Корпус Acumen сделан из прессованного алюминия и окрашен в белый цвет; видимых крепёжных элементов меньше, чем у других моделей экранов Draper. Процесс установки максимально упрощён, лицевая панель при необходимости легко снимается. Поставки новинки начнутся в августе 2020 года.