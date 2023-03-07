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Новости из Франции: Revival Audio Sprint


07.03.2023 10:42

 

 

В новой серии акустических систем Revival Audio под названием Sprint – две модели: компактные полочные двухполосные мониторы Sprint 3 и напольные 2,5-полосные Sprint 4. При создании этих колонок применены технологии, «заимствованные» у фирменной серии Atalante, а также новые фирменные разработки.

 

Уникальная особенность моделей серии Sprint – передняя панель Elytron, которая крепится к корпусу громкоговорителя посредством магнитов. Асимметричная форма панели улучшает направленность высокочастотных сигналов, работая как волновод. Технология Elytron также оптимизирует звучание на средних и низких частотах за счёт уменьшения дифракции: звуковые образы становятся более точными и сбалансированными, а зависимость качества звука от акустических особенностей помещений значительно уменьшается.

 

Динамики: 28-миллиметровый высокочастотник с мягким куполом с технологией ARID (Anti Reflection Inner Dome), покрытием RASC и системой больших ферритовых магнитов, и басовик (180 мм) с сэндвич-диффузором из базальтового волокна (BSC, Basalt Sandwich Construction). Варианты отделки корпуса: светлый дуб, грецкий орех, матовый чёрный цвет. В комплект поставки входят съёмные грили. Напольные Sprint 4 устанавливаются на специальные опоры, выходящие за габариты корпуса; они обеспечивают дополнительную устойчивость и поглощают вибрации, улучшая качество звучания колонок. Полочники Sprint 3 производитель рекомендует устанавливать на фирменные подставки Stand 3 (приобретаются отдельно).

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