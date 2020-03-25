Новости MMS Records

25.03.2020 13:28

Российская студия звукозаписи MMS Records объявила о выходе нового альбома Николая Девлет-Кильдеева «Вне времени».

Николай Девлет-Кильдеев – лидер-гитарист группы «Моральный Кодекс» с 1989 года. Он также является музыкальным руководителем коллектива. Именно благодаря Николаю Девлет-Кильдееву появилось большинство песен «Морального кодекса». Артист не ограничивается только работой с группой – на его счету три сольных альбома гитарной музыки; кроме того, он играет и с другими коллективами, которые создал сам. Свою активную деятельность Николай объясняет тем, что у него много самых разных идей, которые он стремится воплотить в своих проектах.

Альбом издан MMS Records в марте 2020 года; приобрести его можно в интернет-магазине студии на различных носителях: CD, Master Tape или HD Audio. Посетителям сайта также предоставляется уникальная возможность бесплатно скачать цифровую HD копию мастер-ленты альбома Николая Девлет-Кильдеева «Вне Времени» в формате 24 бит / 96 кГц.