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Новости о AirPods Max: плохая и непонятная


21.01.2021 13:29

 

 

Две новости для владельцев AirPods Max: одна плохая, вторая неподтверждённая. В наушниках очень быстро разряжается аккумулятор. Зато выяснилось, что оголовье AirPods Max – съёмное; возможно, это означает, что компания планирует выпуск заменяемых цветных аксессуаров.

 

Впрочем, тех, кто разочарован работой устройства, возможность менять цвет оголовья вряд ли утешит. А разочарованных – всё больше. Владельцы AirPods Max жалуются, что наушники разряжаются невероятно быстро, а чехол Smart Case, который, как обещал производитель, помогает беречь заряд, оказался неэффективен. Предполагается, что наушники, убранные в чехол, переходят в режим энергосбережения. На самом деле они разряжаются ещё быстрее: вы ложитесь спать и убираете полностью заряженные AirPods Max в Smart Case, а утром видите, что уровень заряда упал до 10%, а то и ниже… Возможно – но это не точно – проблемы связаны с выходом нового обновления; если так, скорее всего, они исчезнут после очередного апдейта.

 

Что касается модульной конструкции наушников, эта информация также поступила от обычных пользователей, а не от разработчиков устройства. Выяснилось, что с AirPods Max можно снять оголовье – с помощью инструмента для извлечения sim-карт; его нужно вставить в небольшое отверстие над динамиком, разжав тем самым пружины крепления, соединяющего оголовье и чашки наушников. Некоторые эксперты тут же заявили, что компания Apple отказалась от идеи сменного оголовья непосредственно перед официальным запуском AirPods Max для того, чтобы ускорить производство. Однако не исключено, что речь идёт всего лишь об удобстве обслуживания и ремонта AirPods Max.

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