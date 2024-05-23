Новости TCL: телевизоры серии V6B Smart TV

23.05.2024 15:02

Новые телевизоры TCL серии V6B – это устройства категории Smart TV с яркими экранами с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Они обеспечивают изображение высокого качества и рассчитаны на любителей не только кино, но и компьютерных игр.



Экраны T-SCREEN с углом обзора в 178 градусов отличаются сниженным энергопотреблением. Реалистичная передача цветовых оттенков, яркость и насыщенность достигаются благодаря использованию фирменной технологии динамического улучшения цвета. Технология защиты зрения помогает снизить нагрузку на глаза во время длительного просмотра или в процессе игры. Телевизоры серии V6B Smart TV поддерживают Dolby Audio; интуитивно понятный интерфейс Google TV и интеллектуальные функции делают поиск максимально простым и удобным.



Благодаря поддержке HDMI 2.1 телевизоры TCL V6B способны воспроизводить видеоконтент высокого разрешения с минимальной задержкой. Предусмотрена возможность голосового управления: можно задать голосовому помощнику вопрос о погоде, результатах спортивного матча и пр. и увидеть ответ на экране телевизора. Активация режима «Детский профиль» позволяет оградить ребёнка от потенциально вредного контента.



