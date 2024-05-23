ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новости TCL: телевизоры серии V6B Smart TV


23.05.2024 15:02

 

 

Новые телевизоры TCL серии V6B – это устройства категории Smart TV с яркими экранами с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Они обеспечивают изображение высокого качества и рассчитаны на любителей не только кино, но и компьютерных игр.

 

Экраны T-SCREEN с углом обзора в 178 градусов отличаются сниженным энергопотреблением. Реалистичная передача цветовых оттенков, яркость и насыщенность достигаются благодаря использованию фирменной технологии динамического улучшения цвета. Технология защиты зрения помогает снизить нагрузку на глаза во время длительного просмотра или в процессе игры. Телевизоры серии V6B Smart TV поддерживают Dolby Audio; интуитивно понятный интерфейс Google TV и интеллектуальные функции делают поиск максимально простым и удобным.

 

Благодаря поддержке HDMI 2.1 телевизоры TCL V6B способны воспроизводить видеоконтент высокого разрешения с минимальной задержкой. Предусмотрена возможность голосового управления: можно задать голосовому помощнику вопрос о погоде, результатах спортивного матча и пр. и увидеть ответ на экране телевизора. Активация режима «Детский профиль» позволяет оградить ребёнка от потенциально вредного контента.

Связанные новости:
 Малая задержка и ультракороткий фокус: Optoma GT3500HDR  - 21.05.2024 12:08
 Hisense и Xbox: командная игра - 19.03.2024 14:07
 TCL: второе место в мире и успех Mini LED ТВ - 05.03.2024 12:41
 Телевизоры Toshiba двух новых линеек появились в России - 13.02.2024 12:38
 TCL: самый большой Mini LED ТВ и новые саундбары - 16.01.2024 01:27
 Догнать Hisense – это утопия?  - 13.09.2023 02:54
 Телевизоры TCL C64: цены низкие, экраны большие - 09.08.2023 10:39
 TCL Electronics: ну очень большие телевизоры - 14.07.2022 11:11
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007