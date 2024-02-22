Новые активные сабвуферы KEF Kube MIE

22.02.2024 14:34

Британский производитель акустических систем KEF обновил модельный ряд выпускаемых сабвуферов. В ассортименте компании появились четыре новые модели, активные сабвуферы Kube MIE с басовыми драйверами 8, 10, 12 и 15 дюймов.



Басовые динамики – длинноходные, высокой мощности. Мощность встроенных усилителей (класс D): 300 Вт (RMS). MIE расшифровывается как Music Integrity Engine; это фирменные DSP-алгоритмы KEF, которые обеспечивают высокую эффективность устройств и чистое звучание. Уровень входного сигнала оценивается «умной» системой iBX (Intelligent Bass Extension); она же оптимизирует настройки цифрового звукового процессора, обеспечивая отличную динамику на любой громкости. Система SmartConnect автоматически определяет, какой из входов используется – моно (LFE) или стереофонический. Инженеры KEF предусмотрели несколько вариантов подключения и настроек эквалайзера и три режима питания («Всегда включён», «Автопробуждение», «12 В»).



Звуковое давление новых сабвуферов KEF составляет от 105 до 116 дБ. Частотный диапазон: от 34-140 Гц у модели Kube MIE 8 до 20-140 Гц у 15-дюймового Kube MIE 15. Разнообразие моделей позволяет с лёгкостью выбрать нужную, лучше других подходящую условиям прослушивания и размерам комнаты. В помещениях до 25 кв.м отлично проявит себя «младшая» и самая компактная (293 x 293 x 310 мм) модель. Самый же большой из сабвуферов (519 x 500 x 515 см), с динамиком 15”, можно устанавливать в помещениях площадью до 70 кв.м.



