ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые активные сабвуферы KEF Kube MIE


22.02.2024 14:34

 

 

Британский производитель акустических систем KEF обновил модельный ряд выпускаемых сабвуферов. В ассортименте компании появились четыре новые модели, активные сабвуферы Kube MIE с басовыми драйверами 8, 10, 12 и 15 дюймов.

 

Басовые динамики – длинноходные, высокой мощности. Мощность встроенных усилителей (класс D): 300 Вт (RMS). MIE расшифровывается как Music Integrity Engine; это фирменные DSP-алгоритмы KEF, которые обеспечивают высокую эффективность устройств и чистое звучание. Уровень входного сигнала оценивается «умной» системой iBX (Intelligent Bass Extension); она же оптимизирует настройки цифрового звукового процессора, обеспечивая отличную динамику на любой громкости. Система SmartConnect автоматически определяет, какой из входов используется – моно (LFE) или стереофонический. Инженеры KEF предусмотрели несколько вариантов подключения и настроек эквалайзера и три режима питания («Всегда включён», «Автопробуждение», «12 В»).

 

Звуковое давление новых сабвуферов KEF составляет от 105 до 116 дБ. Частотный диапазон: от 34-140 Гц у модели Kube MIE 8 до 20-140 Гц у 15-дюймового Kube MIE 15. Разнообразие моделей позволяет с лёгкостью выбрать нужную, лучше других подходящую условиям прослушивания и размерам комнаты. В помещениях до 25 кв.м отлично проявит себя «младшая» и самая компактная (293 x 293 x 310 мм)  модель. Самый же большой из сабвуферов (519 x 500 x 515 см), с динамиком 15”, можно устанавливать в помещениях площадью до 70 кв.м.

Связанные новости:
 Большой и маленький: новинки Nocs Design - 19.02.2024 14:12
 PSB Speakers привезла в Барселону новый сабвуфер  - 29.01.2024 13:05
 KEF LSX II LT: без потери качества, но с уменьшением цены - 24.01.2024 11:01
 Четыре новинки Wilson Audio - 21.12.2023 12:41
 Новая «встройка» KEF c сертификацией THX Ultra - 22.11.2023 15:05
 Чёрный-чёрный KEF LS60 Wireless… - 30.10.2023 17:08
 KEF расширяет ассортимент АС с технологией MAT - 08.02.2023 17:58
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007