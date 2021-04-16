Новые Amazon Echo Buds: меньше, легче, дешевле

16.04.2021 12:45

Amazon представила новую версию наушников-вкладышей Echo Buds. Не мудрствуя лукаво, маркетологи компании назвали разработку «совершенно новые Echo Buds второго поколения».



В числе конструктивных изменений – улучшенная система активного шумоподавления и усовершенствованные динамики, благодаря которым звуки высокой и низкой частоты стали воспроизводиться точнее. Появилась поддержка голосового ассистента Alexa и защита от влаги (IPX4). Кроме того, наушники стали меньше, а значит, носить их ещё удобнее. Ёмкость аккумулятора не изменилась: наушники рассчитаны на пять часов автономной работы, ещё десять часов добавит подзарядка в защитном чехле.



Amazon начинает продажи новинки с промо-акции: сначала её смогут купить жители США, причём со скидкой, которая перестанет действовать 12 мая, когда состоится официальная презентация новых Echo Buds; после этого наушники появятся в магазинах и других стран мира.