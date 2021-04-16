ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые Amazon Echo Buds: меньше, легче, дешевле


16.04.2021 12:45

 

 

Amazon представила новую версию наушников-вкладышей Echo Buds. Не мудрствуя лукаво, маркетологи компании назвали разработку «совершенно новые Echo Buds второго поколения».

 

В числе конструктивных изменений – улучшенная система активного шумоподавления и усовершенствованные динамики, благодаря которым звуки высокой и низкой частоты стали воспроизводиться точнее. Появилась поддержка голосового ассистента Alexa и защита от влаги (IPX4). Кроме того, наушники стали меньше, а значит, носить их ещё удобнее. Ёмкость аккумулятора не изменилась: наушники рассчитаны на пять часов автономной работы, ещё десять часов добавит подзарядка в защитном чехле.

 

Amazon начинает продажи новинки с промо-акции: сначала её смогут купить жители США, причём со скидкой, которая перестанет действовать 12 мая, когда состоится официальная презентация новых Echo Buds; после этого наушники появятся в магазинах и других стран мира.

Связанные новости:
 Apple снимает с производства HomePod - 16.03.2021 13:24
 Смарт-колонки: Азия перегнала Северную Америку - 04.03.2020 12:10
 Amazon Echo-как-его-там на батарейках - 10.12.2019 09:00
 Amazon Music – бесплатно не только на Echo - 21.11.2019 14:10
 Sony 360 Reality Audio: уже скоро - 17.10.2019 08:00
 Смарт-спикер Echo Studio с Dolby Atmos - 27.09.2019 12:50
 Amazon Alexa: работа над ошибками - 22.10.2018 08:00
 Планы Amazon: не останавливаться на достигнутом - 25.09.2018 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007