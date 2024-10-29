ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые Audio Pro A10 и C10 MKII на базе ОС WiiM


29.10.2024 12:32

 

 

Компания LinkPlay Technology, выпускающая аудиостримеры и усилители под торговой маркой WiiM, объявила о том, что разработанная её специалистами операционная система будет использоваться в беспроводных аудиоустройствах других брендов. В частности, уже начато сотрудничество с производителем из Швеции Audio Pro: на базе WiiM OS разработаны акустические системы A10 MKII и C10 MKII.

 

AudioPro A10 MKII WiiM Edition и C10 MKII WiiM Edition – это «умные» активные громкоговорители, компактный (с длинноходным вуфером 3” и твитером 1,25″ BMR) 52-ваттный и более крупный (басовик 5,25", пара твитеров 0,75”) 80-ваттный. Благодаря операционной системе WiiM они дают пользователю больше возможностей для управления колонкой и для взаимодействия с ней. Мобильное приложение WiiM Home даёт доступ к разнообразным стриминговым сервисам, в том числе Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, к собственной музыкальной библиотеке пользователя, обеспечивает бесшовную интеграцию с Apple AirPlay, Google Chromecast, DLNA, Spotify Connect и TIDAL Connect. Устройства на базе WiiM OS поддерживают воспроизведение аудиофайлов с разрешением до 24 бит / 192 кГц. Audio Pro C10 MKII WiiM Edition и A10 MKII WiiM Edition легко подключаются к внешним источникам звука: проигрывателям виниловых пластинок, телевизорам, стереосистемам. Управлять компонентами домашнего сетапа можно голосом, через голосовых помощников Google Assistant или Siri.

 

WiiM OS обеспечивает и разнообразные возможности настройки звучания. Наряду с графическим и параметрическим эквалайзером есть предустановленные режимы, а также система автоматической коррекции акустики помещения (Automatic Room Correction) и система расширенной настройки и регулировки басов (Advanced Bass Management).

Связанные новости:
 Linkplay Technology рвётся вперёд - 02.05.2024 21:59
 WiiM Amp – с сертификатом Roon Ready - 05.04.2024 13:25
 Суперкомпактный Hi-Res стример-усилитель WiiM Amp - 27.11.2023 16:13
 WiiM для инсталляторов - 22.09.2023 10:19
 «Дружба народов»: MMS Cinema на выставке Fresh Hi-Fi - 19.09.2023 09:28
 Origin Acoustics и WiiM: новые CI решения для инсталляторов  - 01.09.2023 13:13
 Audio Pro Addon T3+ в авторской версии Peter Eugen - 10.08.2023 10:08
 Компактный звук: Audio Pro Drumfire D-2 - 26.06.2023 20:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007