Новые Audio Pro A10 и C10 MKII на базе ОС WiiM

29.10.2024 12:32

Компания LinkPlay Technology, выпускающая аудиостримеры и усилители под торговой маркой WiiM, объявила о том, что разработанная её специалистами операционная система будет использоваться в беспроводных аудиоустройствах других брендов. В частности, уже начато сотрудничество с производителем из Швеции Audio Pro: на базе WiiM OS разработаны акустические системы A10 MKII и C10 MKII.



AudioPro A10 MKII WiiM Edition и C10 MKII WiiM Edition – это «умные» активные громкоговорители, компактный (с длинноходным вуфером 3” и твитером 1,25″ BMR) 52-ваттный и более крупный (басовик 5,25", пара твитеров 0,75”) 80-ваттный. Благодаря операционной системе WiiM они дают пользователю больше возможностей для управления колонкой и для взаимодействия с ней. Мобильное приложение WiiM Home даёт доступ к разнообразным стриминговым сервисам, в том числе Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, к собственной музыкальной библиотеке пользователя, обеспечивает бесшовную интеграцию с Apple AirPlay, Google Chromecast, DLNA, Spotify Connect и TIDAL Connect. Устройства на базе WiiM OS поддерживают воспроизведение аудиофайлов с разрешением до 24 бит / 192 кГц. Audio Pro C10 MKII WiiM Edition и A10 MKII WiiM Edition легко подключаются к внешним источникам звука: проигрывателям виниловых пластинок, телевизорам, стереосистемам. Управлять компонентами домашнего сетапа можно голосом, через голосовых помощников Google Assistant или Siri.



WiiM OS обеспечивает и разнообразные возможности настройки звучания. Наряду с графическим и параметрическим эквалайзером есть предустановленные режимы, а также система автоматической коррекции акустики помещения (Automatic Room Correction) и система расширенной настройки и регулировки басов (Advanced Bass Management).