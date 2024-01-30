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Новые AV-решения Optoma на выставке ISE 2024


30.01.2024 11:09

 

 

Optoma демонстрирует свои новые разработки для бизнеса, образования и профессиональных инсталляций. В числе последних – проекторы ZK810T и ZK810TST. Это короткофокусные модели с высокой яркостью, которые обеспечивают реалистичное изображение с точной цветопередачей. Источник света – лазерный DuraCore, объектив – фиксированный телецентрический True 4K с полностью моторизованным сдвигом объектива и 1,6-кратным моторизованным зумом и фокусом.

 

Ещё две новинки – модели ZU607TST и ZU707T яркостью 6000 и 7000 люмен соответственно. Они поддерживают технологии 4K и HDR, имеют пылезащищённый оптический блок, сертифицированный по стандарту IP6X. Проекторы рассчитаны на работу в режиме 24/7 и рекомендуются для применения в сфере обучения, культуры (музеи и пр.), для иммерсивных инсталляций.

 

Optoma FHDQ135S – светодиодный дисплей категории «всё в одном» с диагональю 135 дюймов. Новая фирменная технология позволяет точно регулировать цвет, яркость и уровни светодиодной подсветки. Новинка подходит для установки в лекционных залах, в вестибюлях корпоративных зданий, в музеях и торговых залах. Яркость устройства – до 800 нит, угол обзора – 170 градусов. Использование SMD светодиодов «4-в-1» и технологии Flip Chip обеспечивает высокую энергоэффективность; экономичный режим ожидания (<0,5 Вт) снижает общее энергопотребление и затраты.

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