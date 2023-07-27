Новые AV-ресиверы Denon с поддержкой 8K

27.07.2023 14:13

Две новые модели AV-ресиверов Denon с поддержкой 8K разработаны для домашних кинозалов небольшой и средней площади.



Новинки – 7.2-канальный ресивер AVR-S770H и 5.2-канальный AVR-S670H. Устройство AVR-S770H поддерживает технологии объёмного окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X. «Младшая» модель оснащается декодером Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio. Обе модели относятся к фирменной линейке S-Series.



Ресиверы Denon AVR-S770H и Denon AVR-S670H поддерживают HDR10+, Dolby Vision и функцию прохождения сигнала 8K/60 и 4K/120. Есть HEOS-совместимость, возможность стриминга (Spotify, Pandora, Tidal и др.); простоту настройки и подключения обеспечивает встроенный Setup Assistant. Ресиверы обеих моделей поддерживают технологию акустической коррекции помещения Audyssey MultEQ. Розничные цены: 649 долларов США (AVR-S770H AVR) и 549 долларов США (AVR-S670H).



