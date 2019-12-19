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Новые беспроводные кейпады Crestron


19.12.2019 11:42

 

 

Компания Crestron объявила о начале поставок беспроводных кнопочных панелей и диммеров серии Horizon EX. Новые диммеры не имеют минимальных требований по нагрузке и более надёжны при работе со светодиодами, чем другие аналогичные фирменные устройства.

 

И кейпады, и диммеры выполнены в едином стиле – у диммеров даже есть подсвечиваемые кнопки – и выпускаются в трёх цветах: чёрном, белом и кремовом («миндаль»). Кнопки – четырёх разных стилей; верхняя и нижняя части также заменяемы. Лицевые панели продаются отдельно. Гравировка на кнопках имеет подсветку (несколько оттенков). При желании возможна индивидуальная настройка: нажатая кнопка будет светиться ярче, чем остальные. Кроме того, можно выбрать цвет подсветки для любой кнопки.

 

Благодаря фирменной технологии Crestron infiNET EX пульты и диммеры Horizon EX можно интегрировать в единую домашнюю систему наряду с аудио-видео компонентами, светильниками и автоматическими шторами, камерами видеонаблюдения, кондиционерами и пр.

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