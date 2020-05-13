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Новые беспроводные колонки Sony Extra Bass


13.05.2020 14:11

 

 

Sony выпустила три модели акустических систем серии Extra Bass с фирменной технологией X-Balanced. Беспроводные устройства SRS-XB43, SRS-XB33 и SRS-XB23 могут работать без подзарядки в течение 24 часов.

 

Площадь диафрагмы динамиков X-Balanced, которыми оснащаются новинки (диафрагма имеет почти прямоугольную форму), максимально увеличена; звучание характеризуется мощными и глубокими басами и низким уровнем искажений. Так, по сравнению с моделью предыдущего поколения XB32 звуковое давление, которое обеспечивает новая двухполосная SBR-XB33, выше примерно на 30%, а уровень искажений ниже на 25%. Режим Live Sound (модели XB43 и XB33) обеспечивает звучание, приближенное к «живому» исполнению. Благодаря технологии Party Connect можно подключить до 100 совместимых беспроводных колонок с поддержкой Bluetooth, синхронизировав их звучание и световые эффекты.

 

Колонки имеют класс защиты IP67 – они водо- и пыленепроницаемы и не подвержены образованию ржавчины. Ударопрочные корпуса акустических систем практически невозможно поцарапать. Цвета – самые разнообразные, в том числе тёмно-серый, светло-зелёный, синий и красный. Компактная и лёгкая колонка XB23 оснащена ремешком: её можно повесить на дерево, если вы собрались в поход или на пикник. Все новинки доступны для предзаказа.

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