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Новые беспроводные «вкладыши» Technics


20.06.2023 10:03

 

 

Новые беспроводные наушники-вкладыши Technics EAH-AZ40M2 – дополнение к другим моделям серии, EAH-AZ60M2 и флагманской EAH-AZ80.

 

Новинка – лёгкая, миниатюрная; как и вышеупомянутые модели, наушники EAH-AZ40M2 поддерживают функцию Bluetooth Multipoint (подключение к трём источникам). Шестимиллиметровые динамики производства Panasonic обеспечивают «чистый глубокий звук». Вокальные партии звучат более естественно, высокие частоты сглажены, искажения сведены к минимуму. По сравнению с моделью предыдущего поколения, обновлённые EAH-AZ402 поддерживают усовершенствованную технологию активного шумоподавления; пользователь может выбрать один из двух режимов: Natural Ambient (окружающее звучание) или Attention (режим внимания, дающий возможность слышать внешние звуки).

 

Функция Multipoint обеспечивает возможность одновременного подключения к трём устройствам, например, ноутбуку, айфону и Bluetooth-колонке, и переключения между ними «на лету», без установки и переустановки соединения при каждом переходе с одного устройства на другое. Одной подзарядки аккумулятора хватает на семь часов автономной работы; общее время работы с подзарядкой в футляре – до 24 часов (в режиме ANC – 5,5 и 18 часов соответственно). Защита от влаги: IPX4; попадание водяных брызг наушникам не повредит. Цвета: чёрный, серебристый, розовое золото.

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