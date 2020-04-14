ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Новые цвета Beovision Harmony


14.04.2020 13:42

 

 

В прошлом году на выставке Salone del Mobile в Милане компания Bang & Olufsen представила свой новый телевизор Beovision Harmony. В начале апреля B & O опубликовала информацию о том, что появились два новых варианта отделки этого устройства.

 

Теперь потребители, которых дизайн телевизоров волнует не меньше, чем их технические характеристики, могут приобрести Beovision Harmony в корпусе под бронзу или латунь. В первом случае телевизор комплектуется декоративными панелями из древесины ореха, во втором – дубовыми панелями.

 

Модель Beovision Harmony выпускается в двух вариантах – с диагональю 65 и 77 дюймов. «Фишка» устройства – в необычной конструкции: когда телевизор не используется для просмотра ТВ-программ, его экран скрыт за акустическими системами; когда же устройство переключается в режим для просмотра, акустические системы разъезжаются в стороны, а экран поднимается на нужную высоту. В самой компании сравнивают этот процесс с бабочкой, раскрывающей крылья…

Связанные новости:
 B&O скоро выпустит новые наушники. Или нет. - 28.02.2020 07:00
 B & O: гармония звука и изображения - 10.04.2019 16:35
 B & O: весна-лето 2019 - 22.03.2019 08:00
 B & O цвета глубокой ночи - 10.12.2018 10:00
 B & O: «радикальный чёрный цвет»  - 30.11.2018 15:45
 Google Assistant в громкоговорителях B&O - 27.08.2018 11:00
 B&O: впечатляющий финал - 22.02.2017 16:03
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007