Новые цвета Beovision Harmony

14.04.2020 13:42

В прошлом году на выставке Salone del Mobile в Милане компания Bang & Olufsen представила свой новый телевизор Beovision Harmony. В начале апреля B & O опубликовала информацию о том, что появились два новых варианта отделки этого устройства.



Теперь потребители, которых дизайн телевизоров волнует не меньше, чем их технические характеристики, могут приобрести Beovision Harmony в корпусе под бронзу или латунь. В первом случае телевизор комплектуется декоративными панелями из древесины ореха, во втором – дубовыми панелями.



Модель Beovision Harmony выпускается в двух вариантах – с диагональю 65 и 77 дюймов. «Фишка» устройства – в необычной конструкции: когда телевизор не используется для просмотра ТВ-программ, его экран скрыт за акустическими системами; когда же устройство переключается в режим для просмотра, акустические системы разъезжаются в стороны, а экран поднимается на нужную высоту. В самой компании сравнивают этот процесс с бабочкой, раскрывающей крылья…