Новые цвета Focal Kanta

17.06.2020 10:43

Производитель Hi-Fi компонентов из Франции анонсировал два новых варианта отделки корпусов акустических систем Kanta No2, одной из самых популярных моделей в ассортименте бренда.

Новые цвета называются Carrara White и Black Lacquer/Walnut. Первый заменит классическую отделку, в которой сейчас выпускаются все модели линейки Kanta – белая фронтальная панель / чёрный корпус. На смену отделке Matte (матовый) Wlalnut придёт новая Black Lacquer/Walnut: колонки в корпусе из полированного ореха будут комплектоваться передними панелями с чёрным лаковым покрытием.

Напольный трёхполосный громкоговоритель Kanta No2 в новых отделках уже доступен для заказа. Другие модели серии Kanta также будут выпускаться в новых цветах, но купить их можно будет не раньше 2021 года.