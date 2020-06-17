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Новые цвета Focal Kanta


17.06.2020 10:43

 

 

Производитель Hi-Fi компонентов из Франции анонсировал два новых варианта отделки корпусов акустических систем Kanta No2, одной из самых популярных моделей в ассортименте бренда.

 

Новые цвета называются Carrara White и Black Lacquer/Walnut. Первый заменит классическую отделку, в которой сейчас выпускаются все модели линейки Kanta – белая фронтальная панель / чёрный корпус. На смену отделке Matte (матовый) Wlalnut придёт новая Black Lacquer/Walnut: колонки в корпусе из полированного ореха будут комплектоваться передними панелями с чёрным лаковым покрытием.

 

Напольный трёхполосный громкоговоритель Kanta No2 в новых отделках уже доступен для заказа. Другие модели серии Kanta также будут выпускаться в новых цветах, но купить их можно будет не раньше 2021 года.

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