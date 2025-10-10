Новые цвета KEF Blade Meta

10.10.2025 17:15

Британский производитель акустических систем KEF анонсировал новые варианты отделки своих флагманских громкоговорителей Blade One Meta и Blade Two Meta. К четырём базовым цветам добавились ещё три. Пока предложение распространяется на США и Канаду; будет ли опция доступна потребителям в других странах, неизвестно. Как сообщается в пресс-релизе, предложение не постоянное: колонки в новых цветах можно будет заказать в течение ограниченного периода времени. Появление новых вариантов отделки призвано подчеркнуть эксклюзивность акустических систем Blade, которые представляют собой не только High End громкоговоритель, но и арт-объект.

До сих пор KEF Blade One Meta и более компактная версия Blade Two Meta выпускались в четырёх вариантах отделки: в корпусах, покрытых чёрным рояльным лаком с драйверами Uni-Q, окрашенными под медь; в чёрных корпусах с серыми Uni-Q; в алом цвете с серыми динамиками и белоснежные с точечными источниками звука оттенка «шампань». Теперь к ним добавились отделки Garnet (гранатово-красный), глубокий и насыщенный, Sapphire, интенсивный, как одноимённый самоцвет, и Grigio, серый с металлическим отливом, символизирующий современное представление об элегантности. Во всех случаях цвет фирменного точечного источника звука Uni-Q повторяет цвет корпуса колонки.



Впервые прототип будущей модели Blade был представлен компанией KEF в 2009 году. Это был первый в мире громкоговоритель с точечным источником звука. Два года спустя появился коммерческий продукт, доступный любому, кто мог позволить себе купить аудиосистему такого уровня. Современные Blade оснащаются драйвером Uni-Q уже 12-го поколения, с технологией абсорбирующего метаматериала (MAT). Колонки также комплектуются четырьмя мощными басовиками, расположенными попарно оппозитно («спина к спине»), каждая пара – в закрытом отсеке. Такое решение позволило добиться исключительно чистого, неокрашенного звучания и очень мощного неискажённого баса.