Новые Ethernet-коммутаторы Luxul

25.01.2021 07:58

Компания Luxul представила три новые модели Ethernet-коммутаторов, позволяющие подключить устройства с РоЕ-питанием (IP-камеры, Wi-Fi точки доступа, настенные панели управления и др.), в том числе модель с возможностью питания по РоЕ от роутера или другого Ethernet-коммутатора, у которого не хватило портов для подключения ещё нескольких устройств.

Новые коммутаторы Luxul – это пятипортовые модели SW-100-05PD и SW-100-04P и устройство на девять портов SW-100-08P. У первого имеются один порт с РоЕ+ (15 Вт) и один Uplink-порт с питанием по РоЕ (30 Вт). У второй модели (SW-100-04P) портов с РоЕ+ уже четыре (что даёт запас мощности РоЕ 58 Вт). Старшая модель оснащена восемью портами с РоЕ+ (92 Вт). Все порты коммутаторов имеют пропускную способность 1 Гбит/с, что позволяет быстро передать большие объёмы данных в локальной сети клиента.

Все свитчеры довольно компактны, для них найдётся место на любой, даже небольшой, полке; при необходимости их можно разместить за телевизором, потолочной точкой доступа или другим подключаемым устройством. Корпуса – металлические, предусмотрена система пассивного охлаждения.