Новые флагманы Hisense на IFA 2024

18.09.2024 13:27

На крупнейшей европейской выставке бытовой электроники IFA 2024 (Берлин, Германия) компания Hisense представила инновационные решения в области домашних развлечений, в том числе новые модели телевизоров и видеопроекторов.



Компания показывала телевизоры с большими экранами и решения для «умного» дома, объединённые в экосистему ConnectLife: входящими в неё устройствами можно управлять даже удаленно. Одна из новинок, которую Hisense представляла в Берлине – фирменный телевизор ULED X Mini-LED UX с экраном с диагональю 110 дюймов (для справки: по оценкам аналитиков консалтинговой компанией Omdia, в 2023 году и и в первом квартале 2024 года Hisense стала лидером по мировым поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов). Технология Mini-LED X с использованием более 40000 локальных зон затемнения обеспечивает яркость изображения до 10000 нит и высокий уровень контрастности, технология Dynamic X-Display – чёткую «картинку» при просмотре под любым углом и при любом освещении. Интеллектуальный процессор Hi-View Engine X – собственная разработка Hisense, он обрабатывает каждую сцену в режиме реального времени.



Ещё две новинки – лазерные проекторы PX3-PRO и C2 Ultra с сертификацией Designed for Xbox и IMAX Enhanced. Оба имеют регулируемый размер проекции: ультракороткофокусный PX3-PRO воспроизводит изображение размером от 80 до 150 дюймов, миниатюрный C2 Ultra – от 65 до 300 дюймов. Обе модели поддерживают HDR и рассчитаны в первую очередь на любителей компьютерных игр: имеются автоматический режим низкой задержки входного сигнала ALLM, технология компенсации движения MEMC и частота обновления до 240 кадров в секунду.



