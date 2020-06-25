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Новые функции Denon Home


25.06.2020 15:45

 

 

Компания Sound United объявила о выходе новой версии приложения HEOS и прошивки для устройств Denon Home. С их появлением интерфейс стал более удобным, а пользователи получили новые возможности. Обновление доступно с 25 июня для всех устройств Denon Home. Если при настройке акустической системы были выбраны автоматические обновления, приложение уже установлено. В противном случае следует включить акустическую систему Denon Home и подключить её к интернету, чтобы запустить обновление после открытия приложения HEOS.

 

Настройка Placement EQ, которая не было раньше, позволяет регулировать уровень баса в зависимости от того, как установлена колонка: на расстоянии от стен или мебели, рядом со стеной или на полке, в углу. Она работает в реальном времени: переключая настройки, пользователь сразу слышит, как меняется звучание. Placement EQ дополняется стандартными регуляторами уровня низких/высоких частот, что позволяет добиться оптимального звучания.

 

Добавлены новые возможности быстрого управления: при однократном нажатии кнопки Play/Pause на сенсорной панели громкоговорителя воспроизведение текущей музыкальной композиции приостанавливается. При двойном нажатии происходит переход к следующей песне. Нажмите кнопку трижды, и вы вернётесь к предыдущему треку или началу текущего трека.

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