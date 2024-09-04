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Новые функции наушников Sennheiser


04.09.2024 10:46

 

Компания Sennheiser обновила своё мобильное приложение Smart Control, благодаря чему расширены возможности управления фирменными наушниками.

 

В приложении активирована функция Auracast Assistant, а также режим передатчика для смартфона. Благодаря обновлению обладатели наушников Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 и ACCENTUM True Wireless, слушающие музыку с «айфона», теперь могут подключаться к стримам Auracast, например, находясь в аэропорту и ожидая выхода на посадку. Главная же особенность обновления – это новая функция Auracast-помощника, которая заключается в возможности вести трансляции «от одного многим», проще говоря, делиться аудиосигналом, воспроизводимым со смартфона, с другими пользователями. Также благодаря обновлению обладатели вышеупомянутых моделей наушников могут отслеживать нахождение этих устройств. Используя приложение Smart Control, они получают доступ к данным о последнем известном местонахождении наушников и могут даже «пинговать» свои наушники, активируя звуковой сигнал.

 

Новые функции доступны для MOMENTUM True Wireless 4 в бесплатном обновлённом приложении Smart Control версии 4.9.0 и выше (скачать его можно из App Store или Google Play); скоро они появятся и у внутриканальных ACCENTUM True Wireless.

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