Новые HDMI-кабели ReddyLink: ультрасовременность, надёжность, гибкость

25.06.2025 17:18

HDMI-кабели ReddyLink трёх новых серий – RL-8KF, RL-4KF и RL-4KFS – разработаны для профессионалов в области аудио- и видеоинсталляций, а также для продвинутых пользователей, не приемлющих компромиссов в качестве изображения и звука. Кабели каждой серии обладают уникальными характеристиками и наиболее эффективны в зависимости от сферы применения.



К общим преимуществам кабельной продукции ReddyLink серий RL-8KF, RL-4KF и RL-4KFS можно отнести бесперебойность передачи сигнала, без задержек, потерь и мерцания изображения; широкую совместимость, позволяющую использовать эти кабели с большинством HDMI-устройств, включая телевизоры, игровые консоли (PS5, Xbox), ноутбуки, проекторы и медиаплееры; поддержку обратного канала звука ARC. Новинки изготовлены из качественных материалов, контакты позолочены, прочная оболочка и надёжная защита от помех обеспечивают долговечность и стабильную работу. Отдельно стоит отметить высокую гибкость кабелей: минимальный радиус изгиба кабеля модели RL-8KF и RL-4KFS составляет 36 мм, RL-4KF – 42 мм. Длина: до 100 м.



RL-8KF – флагманская серия; эти кабели поддерживают 8K 60 Гц и 4K 120 Гц, имеют пропускную способность 48 Гбит/с (в 2,5 раза выше, чем у HDMI 2.0) и обеспечивают мгновенную передачу данных. Особую надёжность подтверждают тесты на изгиб (12000+ циклов). Такой кабель особенно эффективен при использовании его в домашних кинозалах и в профессиональных инсталляциях.



Кабели серий RL-4KF и RL-4KFS предназначены для работы с 4K: поддержка форматов 4K 60 Гц и 2K 144 Гц обеспечивает плавное изображение в играх и фильмах. Пропускная способность: 18 Гбит/с, есть поддержка HDR, HDCP 2.2 и цветового пространства 4:4:4. Благодаря уникальной съёмной конструкции разъёмов (HDMI + Micro HDMI) кабеля RL-4KFS его можно прокладывать в узких каналах (с отверстиями от 14 мм), поэтому он подходит для скрытого монтажа и сложных профессиональных AV-систем, систем видеонаблюдения и т.д. Кабели обеих серий имеют усиленную конструкцию с четырёхжильным оптоволокном и арамидным волокном и защиту от EMI-помех. У кабелей RL-4KFS также есть прозрачная прорезиненная оболочка и алмазная оплётка 128 Mesh.