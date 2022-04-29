Новые indoor-решения NEC

29.04.2022 10:43

Компания Sharp NEC Display Solutions покажет на выставке ISE 2022 новую серию светодиодных Indoor-решений, NEC LED-E012i-108.



Это устройства из линейки dvLED E Essential; их характеризует малый шаг пикселей, небольшой вес, сверхтонкий корпус (глубина 29 мм) и высочайшее качество отображения контента. Дисплеи в первую очередь предназначены для переговорных комнат, но их можно использовать и как цифровые информационно-рекламные вывески Digital Signage.



Панели стоят дешевле других аналогичных устройств, легко устанавливаются (их можно также монтировать на стену), отличаются долговечностью и надёжностью. Благодаря высокой яркости и контрастности изображение на дисплее хорошо различимо и заметно даже при ярком освещении.



