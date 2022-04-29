ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые indoor-решения NEC


29.04.2022 10:43

 

 

Компания Sharp NEC Display Solutions покажет на выставке ISE 2022 новую серию светодиодных Indoor-решений, NEC LED-E012i-108.

 

Это устройства из линейки dvLED E Essential; их характеризует малый шаг пикселей, небольшой вес, сверхтонкий корпус (глубина 29 мм) и высочайшее качество отображения контента. Дисплеи в первую очередь предназначены для переговорных комнат, но их можно использовать и как цифровые информационно-рекламные вывески Digital Signage.

 

Панели стоят дешевле других аналогичных устройств, легко устанавливаются (их можно также монтировать на стену), отличаются долговечностью и надёжностью. Благодаря высокой яркости и контрастности изображение на дисплее хорошо различимо и заметно даже при ярком освещении.

Связанные новости:
 ISE 2022: что покажет RTI  - 28.04.2022 10:30
 NCOREx Class-D: лучше и новее - 25.04.2022 13:00
 TCL 2022: пять ТВ, три саундбара - 13.04.2022 11:40
 Сверхъяркий NEC PX2201UL - 08.04.2022 12:03
 DTS:X для европейских телевизоров Sharp  - 19.01.2022 14:44
 LG DVLED Extreme Home Cinema  - 16.09.2021 01:28
 Sharp/NEC: проекторы ME Series для бизнеса - 14.07.2021 01:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007