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Новые кабели Chord Burndy


11.10.2023 11:58

 

 

Инженеры Chord Company разработали новую модель кабелей Burndy — и внесли значительные конструктивные изменения ещё в одну — предназначенных для использования в аудиокомпонентах, выпускаемых под брендом Naim. Речь идёт о кабелях BurndyX и BurndyT.

 

Новинка – модель BurndyX с запантентованным фирменным диэлектриком XLPE. Это кабель начального уровня, относительно недорогой по сравнению с другой фирменной продукцией (цена в Великобритании – от 880 фунтов стерлингов); он изготавливается вручную и только на заказ. BurndyX – это многожильные посеребрённые проводники из бескислородной меди (OFC) с XLPE изоляцией, высокоплотной посеребрённой оплеткой и экранированием из фольги; разъёмы – с фирменным покрытием ChorAlloy. Кабель предназначен для подключения совместимых компонентов Naim Audio.

 

Модель BurndyT заменит кабель предыдущего поколения. Контакты разъёма BurndyT также покрыты мультиметаллическим сплавом ChorAlloy, более современным и технологичным, чем традиционные золото и серебро.

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