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Новые кабели Chord: ShawlineX Aray


31.07.2023 14:21

 

 

Очередное обновление модельного ряда кабелей Chord коснулось фирменных аналоговых межблочных кабелей Shawline.

 

Некоторое время назад производитель представил усовершенствованную модель EpicX Aray с диэлектриком нового типа XLPE; теперь настал черёд продукции из линейки Shawline: в ассортименте Chord появился кабель ShawlineX Aray. Кабели полностью производятся в Великобритании, изготавливаются вручную с использованием нескольких слоёв экранирования и фирменной геометрии Aray; комплектуются разъёмами премиального уровня: VEE 3 RCA, DIN или XLR, посеребрёнными, с фирменным покрытием ChorAlloy.

 

В серии Shawline представлено несколько решений: модели mini-jack, HDMI AOC, силовые и акустические кабели, и пр. Возможно изготовление на заказ кабелей различной длины и с разными разъёмами.

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