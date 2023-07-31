Новые кабели Chord: ShawlineX Aray

31.07.2023 14:21

Очередное обновление модельного ряда кабелей Chord коснулось фирменных аналоговых межблочных кабелей Shawline.



Некоторое время назад производитель представил усовершенствованную модель EpicX Aray с диэлектриком нового типа XLPE; теперь настал черёд продукции из линейки Shawline: в ассортименте Chord появился кабель ShawlineX Aray. Кабели полностью производятся в Великобритании, изготавливаются вручную с использованием нескольких слоёв экранирования и фирменной геометрии Aray; комплектуются разъёмами премиального уровня: VEE 3 RCA, DIN или XLR, посеребрёнными, с фирменным покрытием ChorAlloy.



В серии Shawline представлено несколько решений: модели mini-jack, HDMI AOC, силовые и акустические кабели, и пр. Возможно изготовление на заказ кабелей различной длины и с разными разъёмами.



