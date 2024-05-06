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Новые кинотеатральные проекторы JVC


06.05.2024 02:00

 

 

Четыре новые модели кинотеатральных 4K проекторов с технологией D-ILA и увеличенной яркостью представила JVC Kenwood Corporation.

 

Новые модели – это проекторы DLA-NZ900, DLA-RS4200, DLA-NZ800 и DLA-RS3200. Все новинки предназначены для домашнего использования. Они могут воспроизводить HDR10 контент, способны принимать входящий сигнал и проецировать изображение в качестве 4K 120p и 8K 60p (последнее – благодаря технологии 8K/e-shiftX второго поколения). Усовершенствованная фирменная технология D-ILA обеспечивает в полтора раза большую по сравнению с традиционными устройствами нативную контрастность. Благодаря использованию фирменного источника света BLU-Escent Laser удалось увеличить яркость и интенсивность светового потока. Технология Frame Adapt HDR Generation 2 анализирует покадровую яркость и соответствующим образом оптимизирует отображаемую «картинку» в режиме реального времени. Пользователи могут рассчитывать на чёткое и высококонтрастное изображение, которое максимально соответствует особенностям человеческого зрения.

 

Используемые объективы – стеклянные; проекторы моделей DLA-NZ900 и DLA-RS4200 комплектуются 100-миллиметровым объективами, DLA-NZ80 и DLA-RS3200 – 65-миллиметровыми. Фильтры кинематографического уровня отображают широкую цветовую гамму, эквивалентную DCI-P3.

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