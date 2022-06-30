Новые кинотеатральные проекторы ViewSonic

30.06.2022 09:40

Корпорация ViewSonic выпустила две новинки для домашнего кинотеатра. Это светодиодные проекторы с высокой яркостью X1 и X2.



Срок службы источника света составляет 30000 часов. Устройства оснащаются аудиосистемой Harman Kardon и обеспечивают изображение HD качества. Световой поток 3100 LED люмен; цветовой охват 125% Rec. 709. Производитель обещает неизменно чёткую картинку при просмотре фильмов и «живых» спортивных трансляций; подойдут новинки и заядлым геймерам.



Проектор ViewSonic X1 с оптическим зумом 1.3x можно монтировать на потолок. Регулятор сдвига линз по горизонтали позволяет настраивать изображение, не двигая само устройство. Модель X2 – настольная, короткофокусная; размер проецируемого изображения при установке X2 на расстоянии 1,53 м от поверхности для проекции – 100 дюймов по диагонали. И в одной, и в другой модели предусмотрена возможность коррекции трапецеидальных искажений (по горизонтали и вертикали), настройкипо четырём точкам и автокоррекции; подключение – по Wi-Fi и через разъём USB-C. Кроме того, проекторы можно использовать в качестве внешней аудиосистемы, подключив их к смартфону или беспроводной гарнитуре по Bluetooth.



