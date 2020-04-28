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Новые колонки Dynaudio Contour i


28.04.2020 07:02

 

 

Компания Dynaudio обновила конструкцию громкоговорителей фирменной серии Contour, запущенной в производство в 2016 году. Новое поколение колонок получило название Countour i.

 

При создании акустических систем использованы технологии и разработки, применяемые в моделях High End серии Confidence. Обновлённая линейка состоит из двух напольных моделей (Contour 60i и 30i), предназначенной для установки на стойке Contour 20i, а также акустической системы центрального канала Contour 25Ci. Доступные цвета: «орех» (Walnut), «лакированный дуб» (Grey Oak High Gloss) и «чёрный лак (Black High Gloss).

 

За исключением самой большой 60i, громкоговорители других моделей оснащаются усовершенствованным НЧ/СЧ-драйвером. В модели 60i два басовых динамика; от использовавшихся ранее они отличаются увеличенными магнитами и новой звуковой катушкой; среднечастотный динамик размещается в антирезонансной камере. Во всех моделях используется новый твитер Esotar 2i с куполом особой формы; новая конструкция обеспечивает меньший уровень искажений и более равномерную частотную характеристику.

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