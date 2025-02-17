17.02.2025 09:49

Новые короткофокусные 3xLCD проекторы Panasonic PT-VMZ82, PT-VMZ72 и PT-VMZ7ST, PT-VMZ6ST предназначены для использования в образовательных учреждениях, конференц-залах, музеях; они отличаются высокой яркостью и чёткостью изображения и рассчитаны на применение даже в хорошо освещённых помещениях.



Основные характеристики новинок: разрешение WUXGA (1920x1200 пикселей); яркость 8000 люменов (PT-VMZ82), 7200 (PT-VMZ72), 7000 (PT-VMZ7ST) и 6200 люменов (PT-VMZ6ST); динамическая контрастность 3000000:1. Благодаря технологии Daylight View Basic изображение автоматически оптимизируется в зависимости от уровня освещённости помещения. Гибкость и простоту установки и настройки проекторов обеспечивают ручной зум 1.2x и 1.6x и цифровой Zoom Extender. Проекционное соотношение составляет 0.797- 2.21:1, предусмотрен вертикальный сдвиг объектива до +50% и горизонтальный до ±20%. Если изображение проецируется на неровную поверхность, повысить его качество позволяют функции Grid Adjustment и Geometric Adjustment.



Новинки на 25% более энергоэффективны, чем модели предыдущих серий. Срок службы лазерных диодов – до 20000 часов в режиме Normal/Quiet и до 24000 часов в режиме Eco. Новые 3xLCD проекторы Panasonic – одни из самых лёгких в своём классе: их вес не превышает 8,3 кг. Чтобы получить 100-дюймовое изображение, проектор можно установить на расстоянии всего 1,72 или 2,35 метра от поверхности, на которую проецируется «картинка». Возможности подключения: два HDMI-входа с поддержкой 4K/30p, разъём Digital Link (HDBaseT), LAN-порт, USB для внешних устройств, поддержка протоколов PJLink и RS-232C. Есть встроенный динамик мощностью 10 Вт.



