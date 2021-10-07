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Новые лазерные 4К проекторы Epson


07.10.2021 11:05

 

 

Две новые модели лазерных 4K проекторов для домашнего кинотеатра представила компания Epson. Устройства класса High End, EH-LS12000B (в чёрном корпусе) и EH-LS11000W (в корпусе белого цвета) отличаются высокой яркостью, динамической контрастностью 2500000:1, разрешением 4K (8,3 млн.пикселей) и поддержкой технологии HDR10+.

 

Фирменная технология 3LCD и поддержка HDR10+ сокращают «радужный эффект» и обеспечивают яркие натуральные цвета, с глубоким чёрным и отличной детализацией. Обе новинки подходят для использования не только в составе комплекта для домашнего кинотеатра, но и для игр, с их разрешением до 4K / 120 кадров в секунду и задержкой ввода менее 20 мс. Отличные характеристики оценят даже опытные геймеры, которые с появлением новых моделей Epson смогут в полной мере использовать преимущества игровых консолей последнего поколения, а также игровых ПК высокого класса.

 

Лазерный источник света рассчитан минимум на 10 лет работы. Проекторы легко установить и настроить благодаря автоматическому 2,1-кратному оптическому зуму, автоматическому же фокусу и сдвигу объектива на +/- 96,3% по вертикали и +/-47,1% по горизонтали. Возможно сохранение в памяти до 10 форматов. Оба проектора совместимы с программой калибровки цвета Calman. В продаже новинки появятся в октябре-нобяре нынешнего года.

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