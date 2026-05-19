Новые LG MAGNIT Micro LED: зрелый подход

19.05.2026 17:34

Дисплеи MAGNIT Micro LED нового поколения представила компания LG. Устройства этой линейки рассчитаны на применение в жилых и корпоративных пространствах премиального уровня.



Особенности дисплеев MAGNIT Micro LED – безупречное качество изображения, упрощённый монтаж и высокая надёжность. Конструкторы LG поработали над увеличением контрастности и большей стабильностью цветопередачи. Устройства нового поколения обеспечивают более глубокий чёрный цвет, точнее передают оттенки серого, поддерживают частоту 120 Гц. Всё вышеперечисленное имеет особое значение, когда речь заходит о больших бесшовных экранах – на них любые погрешности изображения намного заметнее, чем на дисплеях более скромных размеров.



Новая технология Line-to-Dot позволяет в случаях сбоев управляющей электроники ограничить возможный дефект одним пикселем вместо целой линии пикселей (последнее нередко случается с традиционными LED дисплеями). Из других новшеств стоит отметить запатентованную систему фронтального доступа для выравнивания дисплейных модулей, стандартизированную конструкцию кабинетов, упрощающую сборку, поддержку оптоволоконного подключения и возможность передачи сигнала между кабинетами и контроллерами на расстояние до 10 километров.