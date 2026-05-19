ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые LG MAGNIT Micro LED: зрелый подход


19.05.2026 17:34

 

 

Дисплеи MAGNIT Micro LED нового поколения представила компания LG. Устройства этой линейки рассчитаны на применение в жилых и корпоративных пространствах премиального уровня.

 

Особенности дисплеев MAGNIT Micro LED – безупречное качество изображения, упрощённый монтаж и высокая надёжность. Конструкторы LG поработали над увеличением контрастности и большей стабильностью цветопередачи. Устройства нового поколения обеспечивают более глубокий чёрный цвет, точнее передают оттенки серого, поддерживают частоту 120 Гц. Всё вышеперечисленное имеет особое значение, когда речь заходит о больших бесшовных экранах – на них любые погрешности изображения намного заметнее, чем на дисплеях более скромных размеров. 

 

Новая технология Line-to-Dot позволяет в случаях сбоев управляющей электроники ограничить возможный дефект одним пикселем вместо целой линии пикселей (последнее нередко случается с традиционными LED дисплеями). Из других новшеств стоит отметить запатентованную систему фронтального доступа для выравнивания дисплейных модулей, стандартизированную конструкцию кабинетов, упрощающую сборку, поддержку оптоволоконного подключения и возможность передачи сигнала между кабинетами и контроллерами на расстояние до 10 километров.

Связанные новости:
 Очень широкие дисплеи LG  - 02.04.2026 12:37
 LG Wallpaper: возвращение легенды - 12.01.2026 13:36
 Новые технологии: LG MAGNIT Active Micro LED - 24.10.2025 14:22
 Leyard: уличные LED-экраны для просмотра крупным планом - 25.06.2024 13:32
 LG – новейшие решения для бизнеса - 13.02.2024 13:18
 LG Magnit: притягивает состоятельных и взыскательных - 05.10.2022 12:23
 Micro LED ТВ подешевеют - 02.02.2022 10:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007