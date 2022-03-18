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Новые микрофоны для Audyssey MultEQ-X


18.03.2022 11:53

 

 

Новый микрофон Audyssey ACM1-X предназначен для использования с фирменным ПО для акустической коррекции помещения MultEQ-X. Новинка характеризуется более точным частотным откликом; как утверждают представители компании-производителя, точность измерений соответствует показателям референсных микрофонов первого класса, то есть тех, что используются в профессиональных устройствах для измерения уровня звука.

 

Каждый ACM1-X проходит индивидуальную калибровку в лос-анджелесской лаборатории Audyssey, после чего устройству присваивается серийный номер и создаётся уникальный калибровочный файл. Любому пользователю MultEQ-X, купившему ACM1-X, следует выбрать в MultEQ-X опцию «Добавить новый микрофон» (Add New Mic) и ввести серийный номер приобретённого устройства. После этого произойдёт загрузка калибровочного файла, который будет интегрирован в используемое покупателем приложение MultEQ-X.

 

ПО даёт владельцам совместимых аудио-видео ресиверов Denon и Marantz расширенные возможности конфигурирования акустических параметров помещения, где установлены акустические системы, и получения детальной информации об акустических свойствах этого помещения. Ожидается, что новые микрофоны появятся в продаже в ближайшее время.

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