Новые MM-картриджи для «вертушек» Rega Planar

30.07.2024 05:26

Три новых MM-картриджа для проигрывателей винила выпустила компания Rega. Все три новинки предназначены для использования с фирменными «вертушками» Planar.



Картриджи Nd3 и Nd5 заменят модели, выпускавшиеся ранее: Nd3 пришёл на смену модели Elys2, Nd5 – «наследник» модели Exact. Rega Nd7 – принципиально новая разработка, аналогов которой в ассортименте Rega ещё не было. Её компания-производитель представила широкой публике в феврале нынешнего года, на выставке Bristol Hi-Fi Show, и вот теперь все три новинки поступили в продажу.



Nd в названиях означает, что в конструкции картриджей используются неодимовые магниты; они характеризуются высокой мощностью при относительно малых, по сравнению с магнитами другого типа, размерах. Внешне картриджи похожи один на другой и различаются наконечниками игл: в Nd3 используется связанный поликристаллический алмаз искусственного происхождения, в Nd5 – алмаз большей чистоты; в Nd7 – алмаз высшей категории с иглой, имеющей тот же профиль, что иглы в фирменных High End картриджах Apheta 3 и Aphelion 2.



