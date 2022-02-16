Новые модели 4K проекторов LG CineBeam

16.02.2022 10:50

LG анонсировала выпуск двух новых моделей 4K проекторов серии CineBeam: ультракороткофокусного лазерного HU715Q и проектора с источником света смешанного типа (лазер/LED) HU710P.



LG HU715Q – модель, разработанная специально для использования в условиях жилых помещений (гостиных и пр.). Своим внешним видом он мало напоминает традиционные проекторы, а проецировать изображение способен, даже если придвинут совсем близко к стене (21,7 см). Размер a 4K UHD изображения (3840 x 2160) – до 120 дюймов по диагонали. Световой поток 2500 ANSI люмен; устройство с автоматическим фокусом поддерживает 85% цветовой гаммы DCI-P3. Atmos-совместимая аудио система совокупной мощностью 40 Вт (два твитера и два басовых динамика на передней поверхности и ещё пара вуферов сзади) может подключаться к одному или двум Bluetooth-громкоговорителям, что обеспечивает эффект окружающего звучания. Для подключения к источникам контента есть три HDMI порта; предусмотрены также два разъёма USB 2.0, RJ45 Ethernet, Wi-Fi модуль и поддержка функции дублирования экрана MiraCast.



Проектор HU710P со световым потоком 200 ANSI люмен может проецировать изображения размером максимум до 300 дюймов (150 дюймов на расстоянии 4,3 м от стены и 40 дюймов на расстоянии 1,1 м). Новинка комплектуется двумя динамиками мощностью по 5 Вт. Проекторы обеих моделей оснащаются «оптимизитором яркости» (Brightness Optimizer), который автоматически настраивает яркость в зависимости от того, как освещено помещение. Из других общих характеристик стоит отметить контрастность 2000000:1, поддержку HDR10, HLG и HGiG, функцию Dynamic Tone Mapping. Обе новинки созданы на платформе webOS 6.0 Smart TV.