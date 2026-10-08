Новые модели АС Premiera Eco Series

08.10.2026 12:23

Многофункциональные активные колонки ES-401A, ES-501A и ES-701A пополнили линейку акустических систем Eco Series, выпускаемых под российской торговой маркой «Премьера» (Premiera).



Одна из колонок пары является активной и берёт на себя функции управления, вторая подключается к ней акустическим кабелем. Все модели – двухполосные, предназначены для использования в составе домашних аудиосистем. Цвета корпуса: чёрный, белый, имитация древесины ореха; в комплект поставки входят съёмные тканевые решётки-грили на каркасе из MDF, поролоновые демпферы для снижения басов и пульт ДУ. Основные характеристики (более подробная информация имеется на сайте производителя, компании MMC): ES-401A – твитер 20 мм, басовый динамик 100 мм, мощность 2 х 30 Вт, АЧХ 40 Гц - 18 кГц, размеры 156 х 228 х 168 мм; ES-501A – динамики 25 и 130 мм, мощность 2 х 50 Вт, АЧХ 30 Гц - 20 кГц, размеры 194 х 297 x 225 мм; ES-701 – динамики 25 и 160 мм, мощность 2 х 60 Вт, АЧХ 30 Гц - 20 кГц, размеры 230 х 340 x 248 мм.



На боковой панели активной колонки располагаются элементы управления: тумблер включения / режима ожидания, регулятор громкости с функцией выбора источника, ручки раздельной настройки высоких и низких частот. То, какой источник входного сигнала выбран, показывает трёхцветный LED-индикатор на передней панели. Компактный пульт позволяет включать и выключать систему, регулировать громкость, выбирать источники, управлять воспроизведением с USB-накопителя, переключать предустановленные режимы встроенного эквалайзера («Музыка», «Диалог», «Кино»). Кнопка включения виртуального баса (Virtual Bass) позволяет создать эффект мощного насыщенного звучания даже на небольшой громкости.



На задней панели имеются цифровые оптический и коаксиальный входы, аналоговый стереовход для подключения внешних источников, HDMI ARC для ТВ, разъём USB-A для USB-накопителей с файловой системой FAT32 (до 32 ГБ) с поддержкой форматов MP3, WMA и WAV до 24бит / 48 кГц. Поддерживается беспроводное подключение к смартфонам и планшетам благодаря встроенному модулю Bluetooth.