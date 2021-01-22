ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Новые модели AV-мебели NorStone


22.01.2021 14:06

 

 

Французский производитель стоек для аудио-видео компонентов NorStone расширил модельный ряд. В ассортименте компании появились две новые серии: Slender и Loft.

 

Модели Slender созданы для искушённых Hi-Fi энтузиастов, которые предъявляют повышенные требования к стойкам для аудиоаппаратуры. Конструкторы NorStone разработали очень прочную и устойчивую стойку, которая, тем не менее, выглядит весьма элегантно и не кажется инородной даже в современных лаконичных и полных воздуха пространствах. База любой стойки Slender – это металлические трубки с толстыми стенками, окрашенные в матовый серый цвет. Полки – из непрозрачного стекла, также с тёмно-серым оттенком. Для устойчивости в ножки засыпан анти-вибрационный наполнитель из ПВХ. Эти модели выдерживают нагрузку до 50 кг, на них можно установить даже тяжёлый мощник; глубина полки – 50 см.

 

Серия Loft – для любителей винила, популярность которого снова растёт. Модели этой линейки имеют модульную конструкцию, из них можно собрать стойку с двумя-тремя составными частями – или докупать дополнительные по мере того, как коллекция виниловых пластинок увеличивается. Глубина полок – 54 см, металлический каркас – из стали с порошковым покрытием (цвет – чёрный). Модели Loft комплектуются полками из бамбука, стекла или древесины ореха.

Связанные новости:
 Ностальгия по-французски - 23.12.2020 15:40
 Стойка для акустики NorStone Stylum Max  - 23.07.2020 10:42
 AV-стойка NorStone Design Lunde: стильное решение для вашего дома - 05.12.2011 20:00
 AV-стойка NorStone Dyvad: элегантная простота - 12.10.2011 09:00
 Французский шик AV-стоек NorStone Carly - 28.08.2011 19:00
 AV-стойки NorStone Design снова в России - 27.07.2011 19:00
 Бюджетные NorStone Cables HDMI-кабели версии 1.4 - 25.07.2011 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007