Новые модели AV-мебели NorStone

22.01.2021 14:06

Французский производитель стоек для аудио-видео компонентов NorStone расширил модельный ряд. В ассортименте компании появились две новые серии: Slender и Loft.



Модели Slender созданы для искушённых Hi-Fi энтузиастов, которые предъявляют повышенные требования к стойкам для аудиоаппаратуры. Конструкторы NorStone разработали очень прочную и устойчивую стойку, которая, тем не менее, выглядит весьма элегантно и не кажется инородной даже в современных лаконичных и полных воздуха пространствах. База любой стойки Slender – это металлические трубки с толстыми стенками, окрашенные в матовый серый цвет. Полки – из непрозрачного стекла, также с тёмно-серым оттенком. Для устойчивости в ножки засыпан анти-вибрационный наполнитель из ПВХ. Эти модели выдерживают нагрузку до 50 кг, на них можно установить даже тяжёлый мощник; глубина полки – 50 см.



Серия Loft – для любителей винила, популярность которого снова растёт. Модели этой линейки имеют модульную конструкцию, из них можно собрать стойку с двумя-тремя составными частями – или докупать дополнительные по мере того, как коллекция виниловых пластинок увеличивается. Глубина полок – 54 см, металлический каркас – из стали с порошковым покрытием (цвет – чёрный). Модели Loft комплектуются полками из бамбука, стекла или древесины ореха.