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Новые модели беспроводных наушников Yamaha


05.08.2021 08:00

 

 

Yamaha анонсировала выход четырёх новых моделей беспроводных наушников с поддержкой кодека aptX, голосовым управлением и фирменной технологией «Комфортное прослушивание». О наушниках YH-L700A мы уже писали; сегодня расскажем об остальных.

 

TW-E3B – новая версия модели TW-E3A. Вес наушников уменьшился – до 5 г вместо 6,3 г; зарядный кейс также стал легче и миниатюрнее и обзавёлся индикатором уровня зарядки. Кроме того, пользователям теперь предоставлен выбор из шести цветов, а не из четырёх. Это самые доступные по цене наушники из представленных новинок.

 

Накладные YH-E700A с технологиями прогрессивного активного шумоподавления (окружающий шум приглушается, но аудиосигнал при этом не искажается), оптимизатором звучания и функцией комфортного прослушивания отличаются от старшей модели YH-L700A отсутствием процессора трёхмерного звукового поля. Что касается накладных беспроводных Yamaha YH-E500A – это чуть упрощённая по сравнению с YH-E700A модель; здесь реализован стандартный подход к активному шумоподавлению, а не его прогрессивная версия. Зато эти наушники имеют более лёгкий и компактный складной корпус и стоят значительно дешевле «семисотых».

 

Стоит отметить, что амбассадором новых линеек наушников Yamaha в России стала Наталья Килячихина – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы по брейк-дансу. Наталья – первый российский амбассадор Yamaha в категории «Аудио»; она будет играть важную роль в продвижении наушников и станет лицом кампании «Всегда с тобой» для беспроводных наушников серий TW и YH. Старт продаж новых моделей запланирован на 10 августа 2021 года.

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