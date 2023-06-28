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Новые модели Klipsch – для себя и для друзей


28.06.2023 08:03

 

 

Две новинки Klipsch – это активные полочные акустические системы R-40PM и R-50PM, а также колонки для вечеринок Gig XXL и Gig XL.

 

Полочники R-40PM и R-50PM поддерживают подключение по Bluetooth, оснащаются встроенным усилителем и фонокорректором/предусилителем, имеют входы 3,5 мм, оптический и USB. Драйверы – 100-миллиметровый басовик TCP и 25-миллиметровый алюминиевый твитер LTS в R-40PM, 130-миллиметровый басовик и твитер 25 мм в модели R-50PM. Нижний частотный диапазон расширен до 60 Гц и 55 Гц соответственно, мощность – 70 Вт и 120 Вт. Есть функция «динамического бас-эквалайзера».

 

Klipsch Gig – первые за всю историю компании беспроводные «пати»-системы. Они мощные, но при этом лёгкие; устойчивый к неблагоприятным внешним воздействиям корпус Gig XL (IPX4) позволяет использовать эти колонки как в помещении, так и на открытом воздухе. Есть входы для микрофонов (проводной микрофон входит в комплект поставки) – для любителей караоке; динамическая подсветка – она синхронизируется с музыкой и её можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Благодаря поддержке технологии True Wireless Stereo Bluetooth две колонки можно объединить, получив систему большей мощности. Имеются входы 3,5 мм и USB; «старшая» Gig XXL комплектуется кабельным разъёмом 1/4, что позволяет подключить к колонке гитару, синтезатор, ритм-компьютер и пр. Аккумулятор рассчитан на восемь часов работы без подзарядки. Динамики: твитеры 2” и вуферы 6,5”; в колонках модели Gig XXL их по два, в «младшей» Gig XL – по одному. В обоих случаях имеется режим усиления басов (“bass boost”).

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