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Новые модели Samsung QLED 8K – в России


29.09.2020 11:59

 

 

Компания Samsung Electronics расширяет ассортимент фирменных моделей телевизоров линейки QLED 2020, представленный в российских магазинах. В числе новинок, которые уже доступны российским потребителям – 8K-модель Q900T c диагональю 65 и 75 дюймов. Весь же модельный ряд состоит из 8K ТВ Q950T, Q900T Q800T и Q700T.

 

Устройства имеют безрамочные экраны Infinity Screen. Рамка, конечно, есть, но она настолько тонкая, ято почти не видна, поэтому при просмотре ничто не отвлекает внимание зрителей от происходящего на экране.

 

Процессор Quantum 8K обеспечивает высочайшую детализацию изображения и реалистичные цвета. AI-масштабирование изображения «изучает» каждую воспроизводимую сцену на предмет текстуры, освещения и контраста и оптимизирует качество до 8К. Даже в очень ярких или тёмных сценах отчётливо видно все детали. Технология Quantum HDR улучшает качество контента за счёт расширения цветового спектра.

 

Благодаря технологии Object Tracking Sound+ звук словно перемещается по экрану, следуя за отображаемыми в каждой сцене объектами. А технология Q-Symphony обеспечивает одновременную согласованную работу динамиков телевизора и саундбара. Громкость голосов в воспроизводимом аудио контенте увеличивается автоматически при возникновении посторонних шумов.

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