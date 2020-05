Новые модели Samsung The Frame и The Serif

06.05.2020 11:00

Samsung Electronics обновила линейку интерьерных телевизоров The Frame и The Serif. Теперь пользователи могут купить телевизоры The Frame с диагональю 75 дюймов, а устройства The Serif выпускаются в корпусах светло-синего цвета.



Уникальность телевизоров серии The Frame – в их способности «маскироваться»: в нерабочем состоянии (режим «Картина») телевизор похож на живописное полотно в тонкой раме. Какое произведение искусства отображать на экране, выбирает сам пользователь; можно выбрать и цвет рамы для её большего соответствия интерьеру. В телевизор встроен датчик освещения: он анализирует интенсивность освещения и настраивает тон и яркость изображения: для большей контрастности предусмотрена подсветка Dual LED. Начиная с 2020 года, Samsung выпускает телевизоры The Frame с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.



Модель The Serif своим внешним видом «обязана» дизайнерам с мировым именем Ронану и Эрвану Буруллекам. Боковая панель устройства, расширяющаяся к основанию, выполняет роль подставки, а все провода скрываются за задней панелью. Благодаря этой особенности телевизор не обязательно размещать вплотную к стене. В особом интерьерном режиме (Ambient) The Serif, как и модели The Frame, может отображать на экране произведения искусства, фотографии, время или прогноз погоды.