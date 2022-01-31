Новые модели серии Philips Fidelio

31.01.2022 11:22

Новые беспроводные модели с технологией DTS Play-Fi появились в серии устройств Fidelio, которую выпускает компания Philips. Новинки – это Dolby Atmos саундбар Fidelio FB1, сабвуфер Fidelio FW1 и сателлитные полочные динамики Fidelio FS1; все они появятся в продаже во второй половине 2022 года, ориентировочно в сентябре.



Саундбар Fidelio FB1 с сертификацией IMAX Enhanced имеет конфигурацию 7.1.2, мощность 310 Вт (RMS), оснащается 15 динамиками. Два из них расположены на торцах устройства и «отвечают» за surround эффекты. Сверху – два выделенных Dolby Atmos канала. Металлическая акустически прозрачная решётка-гриль выполнена в стиле, соответствующем дизайну фирменных телевизоров. К саундбару можно подключить один или два сабвуфера Fidelio FW1 с направленным вниз восьмидюймовым басовиком и двумя пассивными радиаторами, расположенными на боковинах устройства и работающих «спина к спине». Мощность встроенного усилителя – 200 Вт (RMS). Сабвуфер можно использовать и как самостоятельное устройство.



Fidelio FS1 – компактный трёхполосный громкоговоритель: твитер колонки излучает вперёд, СЧ-динамик направлен под углом вверх, басовик имеет собственный изолированный корпус и направлен вниз; впридачу имеются два пассивных радиатора. Мощность громкоговорителя – 60 Вт (RMS); этого достаточно, чтобы озвучить помещение средней и большой площади. FS1 также поддерживают фирменную технологию Ambilight: светодиодная подсветка на них синхронизируется с подключённым Philips Ambilight ТВ. Колонку можно использовать самостоятельно, в составе стереопары или как surround-каналы для системы окружающего звучания 7.1.4 – в комплекте с вышеупомянутыми саундбаром и сабвуфером.



Управление системой осуществляется с помощью мобильного приложения: платформа обеспечивает быстрое надёжное беспроводное подключение всех компонентов и Hi-Res стриминг между совместимыми ТВ, мобильными устройствами, саундбарами и АС, расположенными по всему дому. Она автоматически определяет, когда компоненты оказываются сопряжены друг с другом, и соответствующим образом настраивает звучание всей системы.