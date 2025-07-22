Новые модели Toshiba TV на российском рынке

22.07.2025 14:08

Новинки модельного ряда Toshiba, QLED-телевизор Z670RE и Mini-LED ТВ Z770RE появились в продаже в российских магазинах. Устройствами можно управлять с помощью смартфона, получая доступ к разнообразному контенту, как глобальному, так и локальному.

Интеллектуальный процессор Regza AI Engine ZRI Gen3 с алгоритмами машинного обучения анализирует каждый кадр и автоматически настраивает параметры изображения, учитывая условия, в которых осуществляется просмотр. Разрешение обеих моделей: 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей). Технологии Total HDR Solution в Toshiba Z670RE и Total HDR Solution Pro в Toshiba Z770RE качественно декодируют контент; цветовой баланс адаптируется автоматически в зависимости от уровня освещённости помещения, AI 4K Clarity устраняет шумы, повышает качество потокового видео и масштабирует исходный контент до уровня 4K. Изображение Toshiba Z770RE отличается повышенной контрастностью и насыщенностью благодаря фирменной технологии Full Array Local Dimming.

Частота обновления: 144 Гц у телевизоров модели Z670RE, 165 Гц – у Z770RE. Toshiba Z670RE поддерживает Dolby Atmos; звучание телевизоров характеризуется мощными басами и отчётливой передачей речи – благодаря системе Regza Power Audio Pro. Regza AI Sound на базе ИИ и Regza Power Audio Extreme в устройствах модели оптимизируют звук в режиме реального времени и создают дополнительный объём. Коммутация: Wi-Fi 6E, HDMI с поддержкой eARC, Bluetooth 5.3 и WiSA SoundSend. Телевизоры обеих моделей оснащаются парой ножек; устройства совместимы с креплениями VESA. В комплект поставки входит пульт ДУ; вместо него можно использовать смартфон или отдавать голосовые команды. Размеры Toshiba Z670RE: 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали, Toshiba Z770RE: 65, 75, 85 дюймов.



