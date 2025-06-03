Новые модели ТВ Hisense: Mini-LED и QLED

03.06.2025 08:45

На российский рынок вышли новые модели телевизоров Hisense на базе технологий Mini-LED и QLED. Новые устройства из линейки Mini-LED – это телевизоры Hisense U7Q, Hisense U7Q Pro и Hisense U8Q, с экранами больших диагоналей и современной ОС; новинки QLED-серии представлены моделями Hisense E7Q Pro и Hisense E7Q; на них стоит обратить внимание геймерам.

Одно из основных преимуществ новинок – расширенные по сравнению с телевизорами предыдущих поколений интеллектуальные возможности. Доступный пользователям набор ИИ-режимов «повышает уровень комфорта, доводя до совершенства множество мельчайших деталей, имеющих решающее значение для формирования положительного впечатления от просмотра».

Телевизоры Hisense U8Q и U7Q Pro (55, 65, 75, 85, 100 дюймов) разработаны на платформе Hi-View AI Engine PRO и ОС Vidaa U9. Интеллектуальные возможности новых моделей включают AI 4K Upscaler с обновлённым алгоритмом; AI HDR Upscaler – он трансформирует контент HDR10 до близкого к HDR10+ и расширяет динамический диапазон SDR-сигнала; AI Depth PRO (увеличивает глубину кадра, определяет фокусные точки изображения, выделяет ключевые объекты); AI Natural Face (естественная передача контуров и выражения лица). Игровой режим 165Hz Game Mode Ultra – с AI 4K Upscaler for Gaming: он «дорисовывает» недостающие пиксели для повышения качества изображения. Встроенная акустическая система – конфигурации 2.1.2 в модели U7Q Pro и 4.1.2 (с режимами Hi-Concerto и AI Scenario Sound Optimizer) в ТВ Hisense U8Q. Пиковая яркость – до 2000 нит и до 5000 нит соответственно.

QLED ТВ Hisense E7Q Pro – устройство с экраном с диагональю от 43 до 100 дюймов, частотой обновления до 144 Гц, ОС Vidaa U8.5 и пиковой яркостью до 400 нит. Новинка поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos и HDR10+ Adaptive и т. д. и Hisense E7Q (43, 50, 55, 58, 65, 75, 85, 98 дюймов) – с интеллектуальными технологиями AI Light Sensor, AI Sports Mode, AI Smooth Motion.