Новые модели TWS-наушников UGREEN


14.03.2026 12:33

 

 

На российском рынке появились в продаже наушники UGREEN из новой линейки. Новинки – беспроводные модели HiTune A3 и HiTune H6 Magic, а также ClipBuds Pro.

 

Недорогие TWS вкладыши HiTune A3 – «классика жанра», базовый вариант, который подходит и для работы, и для отдыха, а благодаря защите от влаги по стандарту IPX5 – и для занятий спортом. Есть система активного шумоподавления и сенсорное управление; запас автономной работы – до 35 часов (с подзарядкой в футляре).

 

Особенность беспроводных наушников UGREEN HiTune H6 Magic, недорогих, но с широким набором функций – футляр с функцией подзарядки, оснащённый полноцветным сенсорным дисплеем. На дисплее отображаются уровень заряда, время и статус подключения, он даёт возможность управлять воспроизведением, переключать режимы активного шумоподавления, выбирать настройки и пр. HiTune H6 Magic поддерживают LDAC и Hi-Res Audio Wireless; есть пространственные эффекты и функция поиска. 

 

Наушники ClipBuds Pro – тоже особенные: у них нет силиконовых амбушюров; корпус в виде клипсы надёжно фиксирует устройство на ухе благодаря мягкой дужке. Наушники поддерживают кодек LDAC и оснащаются тремя микрофонами; есть система активного шумоподавления; полного заряда аккумулятора хватит на десять часов работы, а подзарядка в футляре увеличивает продолжительность прослушивания до 40 часов. В фирменном мобильном приложении можно настраивать эквалайзер, искать и менять предустановленные параметры.

