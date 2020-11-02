Новые модели в ассортименте Anthem

02.11.2020 11:16

Производитель AV-компонентов из Канады Anthem объявил о выпуске двух новых серий устройств для домашнего кинотеатра. В линейке AVM пока две модели, процессоры AVM 70 и AVM 90; в серии ресиверов MRX представлены модели MRX 540, MRX 740 и MRX 1140. В Россию новинки приедут в феврале будущего года.



Особенность новых AV ресиверов и процессоров Anthem – использование новейшей версии системы автоматической калибровки ARC Genesis, а также новый сетевой интерфейс управления. Все параметры можно настраивать по сети, обновления также доступны через Интернет, по беспроводному каналу. Устройства имеют входы HDMI eARC 2.0b с будущим апгрейдом до HDMI 2.1 (8K). Пока производитель гарантирует поддержку AirPlay2 и Google Chromecast (Audio), а впоследствии обещает добавить и поддержку Spotify Connect и Roon.



Также в ассортименте Anthem вскоре появятся обновлённые усилители мощности серии MCA (второго поколения), модели 225, 325 и 525. Подробная информация о них появится позже.