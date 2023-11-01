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Новые модели в премиум-линейке ТВ Toshiba


01.11.2023 03:59

 

 

На российском рынке появились две новые линейки телевизоров премиум-класса Toshiba: Z870ME и Z670ME. Новые модели Z870ME Mini-LED и Z670ME уже поступили в продажу.

 

Телевизоры с поддержкой HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision оснащаются интеллектуальным процессором последнего поколения Regza Engine ZRi, благодаря которому могут обрабатывать сигналы от каждого из восьми миллионов пикселей в режиме реального времени, делая изображение максимально реалистичным. Процессор обеспечивает «умное» масштабирование до уровня Ultra HD, покадровое распознавание и оптимизацию изображения с помощью искусственного интеллекта на базе одного из 11 сценариев, а также поддерживает технологию Dynamic Tone Mapping; последняя автоматически делает изображение ярче, а самые мелкие детали – заметнее. Операционная система – VIDAA U7, с интуитивно понятным интерфейсом, повышенной защищённостью от вредоносных программ и поддержкой голосового управления.

 

4К Mini-LED телевизор Toshiba Z870ME выпускается в нескольких вариантах – с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов. Светодиоды подсветки меньше традиционных в 50 раз. Они расположены более плотно, а это значит, что количество зон индивидуальной подсветки больше, а управление яркостью, контрастностью и глубиной чёрного цвета – намного точнее. Пиковая яркость Z870ME – 1600 нит. Цветовой охват экрана Z870ME достигает 100% стандарта DCI-P3: экран отображает более миллиарда цветов и их оттенков. Алгоритм Ultimate Motion, повышающий частоту обновления экрана до 240 Гц, в паре с технологией MEMC обеспечивает точную и плавную передачу движения. Пятиканальная система пространственного звука с поддержкой Dolby Atmos обеспечивает иммерсивное кинематографичное звучание; телевизор имеет сертификацию IMAX Enhanced и поддерживает режим Filmmaker.

 

Модель Toshiba Z670ME с дисплеем 55, 65, 75 и 85 дюймов с широким углом обзора (до 178 градусов) разработана для гейминга: телевизор сразу переходит в игровой режим при подключении консоли, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и переменную частоту обновления до 144 Гц. Предусмотрена возможность тонкого управления подсветкой (Full Array Local Dimming Pro), есть режим Game Deck, встроенная защита от бликов и функция AI Auto View Pro, непрерывно оптимизирующая картинку под условия освещения в комнате.

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